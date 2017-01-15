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В Индии на реке Ганг перевернулась лодка - погибли 26 человек
// фото: AFP
20:13, 15 Jan 2017
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По меньшей мере 26 человек погибли на востоке Индии, после того как на реке Ганг перевернулась переполненная пассажирами лодка.

Инцидент произошел неподалеку от города Патна в штате Бихар. По словам полиции, 13 человек удалось спасти.

Лодка перевозила через реку участников индуистского праздника урожая Макара-Санкранти, пишет ВВС.

Поиски пропавших без вести продолжаются, однако точного числа пассажиров не может назвать никто. Несколько человек, судя по всему, сумели доплыть до берега.

По некоторым сведениям, в лодке находилось не менее 40 пассажиров - значительно больше, нежели позволяет ее грузоподъемность.




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