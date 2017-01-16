Из Чернобыльской зоны пытались вывезти металлолом

В Киевской области пограничники совместно с правоохранителями пресекли попытку вывоза 80 кг металлолома из чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Военнослужащие Житомирского пограничного отряда обнаружили и задержали трех граждан Украины. Мужчин остановили за 100 метров от зоны отчуждения во время перемещения ими около 80 килограммов металлолома. Установлено, что данные лица имели целью накопить металлолом с целью его дальнейшей реализации", – говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции, передает korrespondent.net.