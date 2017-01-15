Одессу признали самым дорогим городом Украины

Стоимость жизни в Одессе выше, чем где-либо в Украине. Рейтинг "дороговизны" городов планеты опубликовал портал Numbeo.

Как сообщает dumskaya.net, город занял 454-е место в мире, а Киев — 458-е. Харьков оказался на 465-й строчке рейтинга, Днепр — 472-й, Сумы — 473-й, а Львов — 475-й. Издание отмечает, что Кишинев оказался дороже Одессы.

Стоимость жизни в Одессе на 2,88% выше, чем в Киеве. Ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривен (29,595 гривен на семью из четырех человек), и это без учета арендной платы.

Составители рейтинга учитывали стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов Гамильтон. Стоимость жизни в этом городе на 400% выше, чем в Одессе: человеку в месяц надо 43 тысячи гривен (1,6 тыс. долларов).

Второе, третье и четвертое места заняли швейцарские города Женева, Базель и Цюрих, пятой стала Венеция.