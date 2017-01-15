О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Одессу признали самым дорогим городом Украины
// фото: MyTravelWorld.ru
20:20, 15 Jan 2017
просмотров 26 | комментариев 0

Стоимость жизни в Одессе выше, чем где-либо в Украине. Рейтинг "дороговизны" городов планеты опубликовал портал Numbeo.

Как сообщает dumskaya.net, город занял 454-е место в мире, а Киев — 458-е. Харьков оказался на 465-й строчке рейтинга, Днепр — 472-й, Сумы — 473-й, а Львов — 475-й. Издание отмечает, что Кишинев оказался дороже Одессы.

Стоимость жизни в Одессе на 2,88% выше, чем в Киеве. Ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривен (29,595 гривен на семью из четырех человек), и это без учета арендной платы.

Составители рейтинга учитывали стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов Гамильтон. Стоимость жизни в этом городе на 400% выше, чем в Одессе: человеку в месяц надо 43 тысячи гривен (1,6 тыс. долларов).

Второе, третье и четвертое места заняли швейцарские города Женева, Базель и Цюрих, пятой стала Венеция.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...