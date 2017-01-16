Инфляция в Молдове составила в 2016 году 2,4%

Инфляция в 2016 году составила 2,4%. По сравнению с 2015 годом этот показатель уменьшился. Тогда он был на уровне 13,5 процентов.

По данным Национальное бюро статистики, больше всего выросла в 2016 году стоимость обучения - на 10%. Кроме того, подорожали алкогольные напитки и табачные изделия. В общей сложности рост цен на продовольственные товары составил 2,8%, непродовольственные товары - 3,2%, услуги - 0,5%.

В то же время индекс потребительских цен в декабре 2016 года по сравнению предыдущим месяцем составил 100,5%. В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года индекс потребительских цен был 100,8%.