Малахов угодил в центр скандала с детьми в Кремле

Телеведущий и журналист Андрей Малахов стал участником и очевидцем скандальной истории с награждением талантливых детей премией Art-Premium People Awards, которое проходило в Кремле.

«Я думаю, эта история не только про плохую организацию мероприятия, но и про родителей, которые пытаются реализовать свои амбиции через своих детей, — поделился Малахов с сайтом kp.ru. — Хотя родительское негодование тоже понять можно. Они вместе с детьми приехали из самых отдаленных уголков нашей страны, после тяжелой дороги провели несколько часов на отборочном этапе конкурса, устали… За эти страдания они рассчитывали хотя бы на поощрительные дипломы.



Они толкались в Кремле в ожидании этих дипломов несколько часов, их не кормили. Люди были на нервах, а тут выясняется, что поощрять будут не всех, да и то после концерта, пишет ridus.ru.



Получилась крайне неприятная история. Но больше всего я поражен, что настолько плохая организация праздника могла случится в Кремлевской дворце. На эту сцену просто так не попадешь».