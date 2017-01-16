"Кадастру": в 2016 зарегистрировали свыше 19 тысяч ипотечных кредитов

Число ипотечных кредитов снизилось в прошлом году. По данным госпредприятия "Кадастру", в 2016-м зарегистрировали свыше 19 тысяч таких займов, это на 24% меньше, чем годом ранее.

И хотя в марте прошлого года число ипотечных кредитов выросло вдвое, уже в июле зарегистрировали только 1250 контрактов, это на 60% меньше, чем в тот же период 2015-ого.



В то же время, по данным предприятия "Кадастру", число договоров о купле-продаже недвижимости в 2016-ом выросло примерно на 7%.



В прошлом году заключили более 121 тысячи таких сделок, на восемь тысяч больше, чем в 2015-ом.