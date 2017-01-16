Крушение самолета под Бишкеком и более 30 погибших. Подробности

В результате крушения турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли более 30 человек. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы Минздрава Киргизии.

Грузовой самолет разбился утром в понедельник, выполняя рейс Гонконг-Бишкек. По данным властей Киргизии, Boeing упал в районе дачного поселка, разрушены 32 жилых дома. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС республики ранее рассказали, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.

По данным агентства 24.kg, воздушное судно перелетело посадочную полосу, фюзеляжем зацепило забор и упало на дачный поселок. В садоводческом обществе "Авиатор" насчитывается около 40 домов.

Сообщалось, что рухнувший самолет принадлежит Turkish Airlines, однако посольство Турции в России опровергло эти данные. Владельцем Boeing является частная компания ACT.

"В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки", — отметили в пресс-службе Минздрава, ссылается РИА Новости.

На место ЧП выехал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.

По данным Минздрава, госпитализированы 11 человек, из них семеро детей. Медики зафиксировали у них тяжелые травмы и ожоги.

Позднее в МЧС уточнили, что при крушении самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек. При этом, по данным пресс-службы президента Киргизии, на месте трагедии уже нашли тела 31 погибшего, а также девять фрагментов тел.

В пресс-службе министерства транспорта и дорог Киргизии рассказали, что Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас".

Для расследования катастрофы в Киргизии создали правительственную комиссию. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем траура.