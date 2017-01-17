Пожилой китаец проснулся на собственных похоронах

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон. Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер.

По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца". "Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — заявил сын пенсионера.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?".

Мужчину тут же вытащили из гроба. В настоящий момент он находится дома, но все еще очень слаб, пишет Вести.ру.