Коллега пожаловался на беременную стюардессу, которую угостили бутербродом, и ее уволили

Стюардесса компании EasyJet была уволена после завершения служебного расследования о краже багета с беконом. Согласно его выводам, девушка съела бутерброд с беконом, не оплатив его.

По правилам компании, 22-летней девушке стоило попросить чек у члена экипажа, который решил дать ей сэндвич. Сама стюардесса уверяет, что у нее аллергия на орехи и она не смогла найти безопасную еду на борту, поэтому и взяла бутерброд. Кроме того, в момент ЧП она находилась на 18-й неделе беременности.

Как пишет Daily Mail, жалобу на стюардессу подал один из членов экипажа. Он видел, как девушке передали багет с беконом и предположил, что багет мог быть украден. В связи с этим руководство провело расследование инцидента и уволило сразу двоих – беременную стюардессу и менеджера, который и угостил ее багетом, пишет Вести.ру.

Между тем, девушка намерена оспорить решение компании в суде. Она желает доказать, что не крала бутерброд.