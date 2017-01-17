"Умные" часы предупредят о подступающей болезни

Надеваемый гаджет, укомплектованный датчиками слежения за кровяным давлением, пульсом, температурой кожи и другими "умными" сенсорами, способен заблаговременно выявить признаки заболевания, грозящего его владельцу. К такому выводу пришла команда ученых из Стэнфордского университета (США) под руководством Майкла Снайдера.

Эксперимент, в котором участвовало 43 человека, длился два года. На протяжении этого времени подопытные вели привычный образ жизни, а команда ученых — делала измерения и сопоставляла их с теми или иными событиями (путешествия, проблемы со сном, простуда и так далее). Как выяснилось в итоге, смарт-часам, браслетам и другой "ручной" электронике вполне по силам следить за общим состоянием здоровья человека и предупреждать его об отклонениях от нормы.

Например, надеваемые гаджеты сумели предсказать подступающую усталость, так как во время авиаперелета у одного из испытуемых был зафиксирован низкий уровень кислорода в крови. Кроме того, "умные" устройства были в состоянии определить ранние симптомы болезни Лайма (инфекционного заболевания, чаще всего передающегося через укус клеща), которая характеризуется покраснением кожи и жаром, а также чувствительность некоторых людей к инсулину, что может свидетельствовать о риске развития сахарного диабета 2-го типа.

"В целом, эти результаты показывают, что портативные биосенсоры дают полезную информацию для отслеживания активности и физиологии человека", — говорят ученые. В настоящий момент команда Снайдера занята разработкой алгоритмов, которые смогли бы распознать недомогание с высокой точностью, передает Вести.ру.