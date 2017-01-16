С начала текущего года, как только зима заявила свои права, на уборку снега со столичных улиц было потрачено около 6,5 миллионов леев.
По словам главы муниципального предприятия «Exdrupo» Штефана Раку, для уборки снега и борьбы с гололедом было использовано 4200 тонн противоскользящего материала, который стоил 6,5 миллионов леев. Предприятие продолжает пополнять свои запасы, чтобы противостоять и в дальнейшем зимним погодным условиям.
Мэр Дорин Киртоакэ утверждает, что за две недели была потрачена очень большая сумма, но качество работ оставляет желать лучшего.
И у представителей Управления жилищно-коммунального хозяйства было много работы во время снегопадов. Они работали ежедневно на снегоуборочных машинах в две смены. Было разбросано 120 тонн соли и песка, передает NOI.md.
Сотрудники ассоциации «Spaţii verzi» работали больше в парках. Были задействованы семь единиц транспорта, но большей частью вручную было разбросано 20 тонн песка.
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Би-би-си, Сеул