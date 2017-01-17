Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, распилившего бездомного в Череповце

Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор престарелому мужчине, который признан виновным в зверском убийстве бездомного. Тело потерпевшего злоумышленник распилил при помощи столярных инструментов.

Российская Фемида избавила 81-летнего мужчину от уголовного наказания и отправила его на принудительное лечение в психиатрический стационар, передает newsru.com.

Преступление было совершено год назад. 7 февраля 2016 года в мусорном контейнере в Череповце были найдены расчлененные останки 41-летнего бомжа. Его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.

Как выяснили следователи, мужчину убил пожилой житель одного из окрестных домов. Он несколько раз ударил гостившего у него бродягу ножом в шею и грудь, а затем разделил тело ножовкой и пилой, после чего спрятал останки в контейнере.

После задержания пенсионер категорически отрицал, что был знаком с убитым. Однако в квартире подозреваемого нашли следы крови, окровавленную сумку, пилы и следы "запилов" на полу комнаты, сообщали СМИ.

На период предварительного следствия подозреваемого оставили на свободе. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что старик психически болен. Также выяснилось, что он долгое время распивал спиртное. Ранее мужчина уже был судим.