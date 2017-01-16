Минобороны РФ попросило прощения у родственников жертв авиакатастрофы под Сочи

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии прощания с жертвами крушения Ту-154, которая проходит 16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, от лица военного ведомства принес извинения семьям погибших в этой трагедии.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил, - цитирует его РИА "Новости". - Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим". Минобороны "делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой", добавил Панков.

Соболезнования родственникам погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который совершил отпевание, передает newsru.com.

В этот день в Москве и регионах проходят похороны и других жертв катастрофы. Из более чем 70 опознанных жертв авиакатастрофы 12 будут похоронены в регионах, 50 - на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах, более 10 - в Москве и Подмосковье.

18 погибших, включая двоих членов экипажа, все еще не идентифицированы, передает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. Всего в результате крушения погибли 92 человека.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу в Черном море 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, включая восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, двух федеральных госслужащих и девять сотрудников российских телеканалов. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.



