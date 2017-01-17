КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

Источник