Правительство Румынии аннулировало пошлины для молдаван на получение гражданства

Получение румынского гражданства и паспорта станет бесплатным, начиная с февраля 2017 г. Соответствующие поправки в законодательства приняты парламентом Румынии и уже опубликованы в Официальном мониторе.

Ранее выдача румынского гражданства стоила 191 румынский лей ($47), отмечает Инфотаг. Выдача электронного паспорта, временного паспорта или любого другого документа пересечения границы стоило 22 лея ($5).

Также аннулированы пошлины для получения справки о судимости и для легализации печатей и подписей на официальных документах.

По данным статистики, к концу 2015 г. примерно 445 тыс. граждан Молдовы имели и румынское гражданство.