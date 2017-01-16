Кишиневским улицам вернули прежний вид

Городским улицам вернули прежний вид. Елку, которая простояла на центральной площади столицы полтора месяца, уже увезли, а гирлянды больше не будут освещать город ночами.

Украшения с 17-метровой елки коммунальщики начали снимать рано утром. С работой они управились за два часа.

Перед тем как украсить центр столицы ель росла в частном дворе в селе Вэсиень Яловенского района. 15 тысяч леев за нее заплатил спонсор. Теперь ствол дерева распилят на доски, которые используют для ремонта парковых скамеек.

Карусели и киоски в центре уже закрыли, предприниматели увозят их с площади.