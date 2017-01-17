Как сообщается на сайте госзакупок, 100-страничная брошюра обошлась бюджету Москвы в 7 миллионов рублей, пока она выйдет тиражом 50 тысяч экземпляров.

Главные герои комикса — персонажи русских народных сказок, а также самые известные исторические персонажи, которые на русском языке объясняют приезжим, как нужно вести себя в столице России.

Так, например, полицию в комиксе представляют три богатыря, Василиса Премудрая учит мигрантов русскому языку, Юрий Долгорукий показывает достопримечательности столицы, а Кащей Бессмертный соблазняет заняться нелегальной работой, пишет сайт НТВ.Ru.

Персонажи в этой брошюре призывают мигрантов не доставлять неудобств окружающим – в частности, не рекомендуется оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице и громко не разговаривать. Кроме того, мигрантам советуют не торопится переходить на "ты" с новыми знакомыми и не навязывать свои услуги.

Отдельный комикс посвящен проверке документов у мигрантов. Авторы объясняют мигрантам, что просьба полицейских предъявить документы не должна восприниматься как унижение или обвинение в чем-либо.

По замыслу московских властей, эта брошюра поможет снизить уровень напряженности как среди москвичей, так и внутри среды мигрантов, пишет Вести.ру.