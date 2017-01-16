В Молдове хотят внедрить новую систему размещения больниц

В Молдове будет введена новая система размещения больниц, в зависимости от их типа, территории охвата и демографической ситуации. Также возможно создание больницы для проведения научно-исследовательских работ в области медицины.

Как передает Инфотаг со ссылкой на сообщение Бюро правительства по связям с прессой, это предполагает новая реформа больничной системы, представленная в пятницу на специальном заседании кабмина.



Проект разработан министерством здравоохранения и нацелен на повышение качества медицинских услуг, сокращение затрат посредством создания экономически эффективной региональной сети больниц, и обеспечение условий для развития больничного сектора.



По словам премьер-министра Павла Филипа, помимо больничного сектора, правительство намерено реформировать в 2017 г. сферу первичной медико-санитарной помощи и наблюдения за состоянием здоровья населения.



«Важно иметь четкий план действий, чтобы понять, куда мы движемся и чего хотим добиться. Трата средств – не эффективна, если не осуществляется систематически и согласно точному плану действий», - считает он.



Финальный проект реформирования больничной системы будет представлен на одобрение правительству в феврале. Проект также будет вынесен на обсуждение всех заинтересованных сторон, включая парламентских представителей, медицинских учреждений, неправительственных организаций.