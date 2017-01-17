Охрана не пустила в ночной клуб россиянку в инвалидной коляске

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда якобы не пустили женщину в инвалидной коляске, сообщил заместитель руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По данным полиции, в ночь на воскресенье в отдел полиции доставили компанию в составе двух молодых людей и женщины 1988 года рождения, которая находилась в инвалидной коляске. В полиции сообщили, что сотрудники клуба, доставившие компанию, написали заявление о том, что последние пытались прорваться в клуб и вели себя грубо.

"В отношении одного из молодых людей был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Молодая женщина написала заявление о том, что ее не пустили в клуб на коляске. По данному заявлению в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства", — сказал РИА Новости Юрченко.

СМИ со ссылкой на слова женщины-инвалида сообщают, что свой отказ охрана мотивировала тем, что в случае возникновения драки находиться в клубе в коляске может быть небезопасно.