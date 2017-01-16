СМИ: Би-би-си допускает, что утечку серии "Шерлока" организовали намеренно

Телеканал Би-би-си расследует появление в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир и проверяет версию, согласно которой утечка серии в озвучке Первого канала могла быть организована намеренно, сообщила газета Telegraph.

Последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия была показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия транслировалась на минуту позже, с 00.01 мск.

Агентство РИА Новости обратилось к Первому каналу за комментарием по данной ситуации, но пока не получило ответа.

Компания BBC Worldwide, которая занимается продажами контента корпорации за рубеж, завила о начале расследования утечки. Эксперты предположили, что она могла быть организована специально, чтобы навредить британской телерадиокорпорации.

"BBC Worldwide очень серьезно относится к уязвимостям в строжайших протоколах безопасности контента, мы начали полное расследование обстоятельств утечки", — сообщил представитель компании.

Как отмечает газета, британская корпорация модернизировала свою систему безопасности в 2014 году после того, как в сеть попали скрпиты и несмонтированный видеоматериал сериала "Доктор Кто" (Doctor Who). Тогда материалы были украдены из офиса BBC Worldwide в Майами.

"Мы привели все в соответствие с золотым стандартом, вот почему подобные вещи вызывают удивление. Это не просто совпадение", — завил газете источник в корпорации.