Упавший Boeing разрушил более половины поселка под Бишкеком

Более половины поселка под Бишкеком, на который рухнул грузовой Boeing 747-400, повреждено, заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются, наверное, до вечера мы это все завершим. Всего снесено упавшим самолетом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены", — сказал министр.

Глава МЧС отметил, что государство полностью возьмет на себя обеспечение пострадавших временным жильем. По его словам, разрушенный поселок расположен очень близко от аэропорта, около 300 метров от взлетной полосы, пишет РИА Новости.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома. По предварительным данным, погибли около 35 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.