Игорь Додон отправился в Москву с визитом

Президент Игорь Додон отправился в Москву с официальным визитом. Его сопровождают советники и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Главный пункт в программе визита - переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Игорь Додон встретится с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Кириллом и председателем совета директоров "Газпрома" Алексеем Миллером.

Запланировал президент и встречу и с представителями диаспоры. Это первый официальный визит Игоря Додона после избрания.