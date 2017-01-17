В Польше на месте бывшего концлагеря найден медальон подруги Анны Франк

Металлический медальон, принадлежавший, предположительно, подруге знаменитой еврейской девочки Анны Франк, найден в ходе раскопок на месте бывшего нацистского концлагеря Собибор в Польше.

Эксперты израильского мемориального центра Яд Вашем говорят, что медальон принадлежал Каролине Кон, которая, как и Франк, родилась во Франкфурте в 1929 году. На треугольном кулоне изображены звезды Давида, а также выгравирована дата рождения и название города. Историки говорят, что у Анны Франк был аналогичный медальон, передает ВВС.

Кулон был обнаружен на том месте, где, как предполагают исследователи, узников лагеря заставляли раздеться и стригли перед отправкой в газовые камеры.

Каролина Кон была депортирована в гетто в Минске в ноябре 1941 года. В сентябре 1943 года гетто было ликвидировано, и Кон могла оказаться среди двух тысяч его обитетелей, которых отправили в Собибор.

"Трогательная история Каролины Кон символизирует общую участь евреев, убитых в концлагере. Очень важно рассказать эту историю, чтобы мы никогда ее не забыли", - считает археолог Йорам Наими.

В лагере Собибор было убито около 250 тысяч евреев. Нацистское руководство расформировало лагерь в 1943 году, после того как его заключенные подняли мятеж.

Анна Франк стала посмертно всемирно известной благодаря публикации ее дневника, который она вела с июня 1942 года до августа 1944 года, - все это время семья Франков скрывалась от нацистов в секретном убежище в Амстердаме. Однако благодаря доносчику гестаповцы узнали об убежище, арестовали всю семьи и отправили по концлагерям.

Анна Франк умерла в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в феврале или марте 1945 году (так как точно установить дату смерти оказалось невозможно, в свидетельстве о ее смерти значится 31 марта).

В 1947 году "Дневник Анны Франк" был издан ее отцом Отто Франком, единственным членом семьи, дожившим до конца Второй мировой войны.