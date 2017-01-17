О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Польше на месте бывшего концлагеря найден медальон подруги Анны Франк
// фото: АР
14:50, 16 Jan 2017
просмотров 212 | комментариев 0

Металлический медальон, принадлежавший, предположительно, подруге знаменитой еврейской девочки Анны Франк, найден в ходе раскопок на месте бывшего нацистского концлагеря Собибор в Польше.

Эксперты израильского мемориального центра Яд Вашем говорят, что медальон принадлежал Каролине Кон, которая, как и Франк, родилась во Франкфурте в 1929 году. На треугольном кулоне изображены звезды Давида, а также выгравирована дата рождения и название города. Историки говорят, что у Анны Франк был аналогичный медальон, передает ВВС.

Кулон был обнаружен на том месте, где, как предполагают исследователи, узников лагеря заставляли раздеться и стригли перед отправкой в газовые камеры.

Каролина Кон была депортирована в гетто в Минске в ноябре 1941 года. В сентябре 1943 года гетто было ликвидировано, и Кон могла оказаться среди двух тысяч его обитетелей, которых отправили в Собибор.

"Трогательная история Каролины Кон символизирует общую участь евреев, убитых в концлагере. Очень важно рассказать эту историю, чтобы мы никогда ее не забыли", - считает археолог Йорам Наими.

В лагере Собибор было убито около 250 тысяч евреев. Нацистское руководство расформировало лагерь в 1943 году, после того как его заключенные подняли мятеж.

Анна Франк стала посмертно всемирно известной благодаря публикации ее дневника, который она вела с июня 1942 года до августа 1944 года, - все это время семья Франков скрывалась от нацистов в секретном убежище в Амстердаме. Однако благодаря доносчику гестаповцы узнали об убежище, арестовали всю семьи и отправили по концлагерям.

Анна Франк умерла в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в феврале или марте 1945 году (так как точно установить дату смерти оказалось невозможно, в свидетельстве о ее смерти значится 31 марта).

В 1947 году "Дневник Анны Франк" был издан ее отцом Отто Франком, единственным членом семьи, дожившим до конца Второй мировой войны.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...