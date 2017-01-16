Микроавтобус с гражданами Молдовы попал под поезд в Румынии. ФОТО

Микроавтобус с пассажирами из Молдовы попал под поезд в румынском уезде Бистрица-Нэсэуд.

Врачи на месте осмотрели семь человек, находившихся в маршрутке. У пострадавших только ссадины и ушибы. От госпитализации они отказались.

Уроженцы Молдовы возвращались домой из Германии. После аварии их пересадили в другой микроавтобус.

По словам полицейских, причиной аварии могла быть невнимательность водителя на железнодорожном переезде. Алкотест показал, что он был трезв.