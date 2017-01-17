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О выходе из DA объявили лидеры Оргеевской территориальной организации
// фото: Панорама
15:15, 16 Jan 2017
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О выходе из партии "Платформа Достоинство и правда", за которой стоят беглые преступники Виктор и Виорел Цопы, объявили лидеры Оргеевской территориальной организации.

Как сообщает Publika TV, поводом для такого решения они назвали авторитарные и антидемократические действия председателя партии Андрея Нэстасе. Его также обвинили в спекулировании бедами граждан и растрате 20 миллионов леев, собранных протестующими на площади Великого национального собрания.

"К сожалению, лидер политической партии "Платформа достоинство и правда" господин Андрей Нэстасе вместе с господином Кириллом Моцпаном, создавая территориальную организацию в Оргееве, предпочли людей с плохой репутацией и получили от них деньги взамен на обещание предоставить им привилегии, придя к власти", - заявил председатель оргеевского отделения ПДП Ион Левинца.

Четыре члена партии, решившие из нее выйти, утверждают, что ежемесячно Андрей Нэстасе собирал с территориальных организаций по 15 тысяч леев и расходовал эти деньги на создание собственного имиджа, а не на развитие политформирования.

"Вместо того чтобы заниматься развитием и консолидацией партии, они гуляют по заграницам и просят денег у диаспоры. Оргеевцы не получили ни одного бана, а собрали миллионы леев", - отмечает Левинца.

Недовольство вызывает и поведением Андрея Нэстасе.

"Даже вчера на собрании, которое проходило в Оргеев, поведение господина Нэстасе и господина полковника.. Честно говоря, мне было стыдно - грубое, нечеловеческое, глупое поведение", - говорит член ПДП Василе Силвестру.

В июле 2016 года из партии "Платформа Достоинство и правда" вышли представители Союза ветеранов войны за независимость. Они заявили тогда, что несогласны с преобразованием гражданского движения в партию.

"Ветераны войны из Городка свободы неоднократно обращались к руководству платформы с требованием привлечь к ответственности тех, кто виновен в присвоении материальных ценностей и денежных пожертвований. Ветераны войны - люди честные и хорошо знают, что такое достоинство и что такое правда, поэтому они были вынуждены выйти из этой партии", - отметил Левинца.

В августе партия "Платформа Достоинство и правда" лишилась председателя кишиневской территориальной организации. Покидая политформирование Николай Гырбу также отметил авторитарный и антидемократический подход Андрея Нэстасе к руководству политфоррмированием.

Председатель партия обвинения в свой адрес пока не прокомментировал.




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