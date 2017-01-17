О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На 100 лет позже: американец вернул в библиотеку книгу, взятую его прабабушкой
// фото: moya-planeta.ru
15:21, 16 Jan 2017
просмотров 178 | комментариев 0

Уэбб Джонсон вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, которую его семья просрочила на целый век.

Сборник рассказов за авторством Фрэнсиса Хопкинсона Смита с подходящим названием «На 40 минут позже» был взят в 1917 году прабабушкой Джонсона, Фиби Уэбб. К несчастью, как выяснил правнук, она умерла за неделю до того, как подошел срок возвращения книги. Видимо, у семьи читательницы были более неотложные дела, нежели беспокойство о судьбе фолианта.

Джонсон, однако, признался, что обнаружил просроченную книгу в 1996 году. «До этого мы думали, что книга наша», — говорит он. Таким образом, книга была задержана на 79 ненамеренно и на 21 год сознательно. «Я виноват, сознаюсь. Виновен, виновен, виновен», — кается Джонсон.

Из расчета 10 центов за день просрочки, семья Джонсона задолжала библиотеке $3650. К счастью, библиотека как раз объявила амнистию, прощая нерадивым читателям все набежавшие пени. Этим и воспользовался Уэбб, передает Моя планета.

В библиотеку он пришел вместе с кузиной, которая, после того, как книга была сдана, заказала ее вновь. На три недели или на следующие 100 лет, как повелось в этой семье. Но библиотека отказалась, заявив, что фолиант должен быть надлежащим образом каталогизирован и оценен специалистами.

Кстати, в этой книге Ф. Хопкинсон Смит, в частности, проводит идею о том, что есть худшие грехи, нежели опоздание — например, раздражительность. Уэбб Джонсон с этим полностью согласен.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...