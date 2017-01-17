На 100 лет позже: американец вернул в библиотеку книгу, взятую его прабабушкой

Уэбб Джонсон вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, которую его семья просрочила на целый век.

Сборник рассказов за авторством Фрэнсиса Хопкинсона Смита с подходящим названием «На 40 минут позже» был взят в 1917 году прабабушкой Джонсона, Фиби Уэбб. К несчастью, как выяснил правнук, она умерла за неделю до того, как подошел срок возвращения книги. Видимо, у семьи читательницы были более неотложные дела, нежели беспокойство о судьбе фолианта.

Джонсон, однако, признался, что обнаружил просроченную книгу в 1996 году. «До этого мы думали, что книга наша», — говорит он. Таким образом, книга была задержана на 79 ненамеренно и на 21 год сознательно. «Я виноват, сознаюсь. Виновен, виновен, виновен», — кается Джонсон.

Из расчета 10 центов за день просрочки, семья Джонсона задолжала библиотеке $3650. К счастью, библиотека как раз объявила амнистию, прощая нерадивым читателям все набежавшие пени. Этим и воспользовался Уэбб, передает Моя планета.

В библиотеку он пришел вместе с кузиной, которая, после того, как книга была сдана, заказала ее вновь. На три недели или на следующие 100 лет, как повелось в этой семье. Но библиотека отказалась, заявив, что фолиант должен быть надлежащим образом каталогизирован и оценен специалистами.

Кстати, в этой книге Ф. Хопкинсон Смит, в частности, проводит идею о том, что есть худшие грехи, нежели опоздание — например, раздражительность. Уэбб Джонсон с этим полностью согласен.