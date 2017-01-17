Летучие мыши-вампиры начали пить кровь людей

Какими бы жуткими ни казались мохноногие летучие мыши-вампиры, человеческой кровью они не питаются, предпочитая кровь птиц. По крайней мере так считалось ранее. Теперь же бразильские ученые нашли факты нападения вампиров на людей

Мохноногие летучие мыши-вампиры вынуждены питаться и человеческой кровью, и кровью домашней птицы. К такому выводу пришли зоологи из Бразилии, изучавшие вампиров на северо-востоке страны.

Энрико Бернард из Федерального университета Пернамбуко отметил, что открытие очень удивило специалистов, ведь этот вид вампиров (Desmodus rotundus) не может перерабатывать кровь млекопитающих, передает Моя планета.

Среди всех млекопитающих только для трех видов летучих мышей кровь является основным источником пищи. Но если обыкновенный и белокрылый вампиры не брезгуют кровью крупного рогатого скота, лошадей и свиней, то представители вида мохноногих вампиров питаются только кровью диких птиц. По крайней мере так было раньше: случаев целенаправленного нападения на человека ранее ни для одного из видов не фиксировалось.

Зоологи не могли и представить возможность того, что Desmodus rotundus начнут пить кровь людей. Однако из-за активной деятельности человека пищевые привычки вампиров изменились: из 70 образцов фекалий представителей одной из колоний этих животных 15 были изучены на образцы ДНК. В трех образцах ученые выявили присутствие следов крови человека.

Как пояснил Бернард, предыдущие исследования показывали, что, если в зоне обитания рукокрылых присутствовали козы и свиньи, вампиры предпочитали голодать. Однако, отметил зоолог, экологическая ситуация могла поменяться так сильно, что у Desmodus rotundus не осталось выбора и им приходится пробовать новую кровь.

Новый рацион мохноногих вампиров вызывает не только научный интерес, но и серьезные опасения со стороны медиков: эти животные могут переносить опасные заболевания, в том числе и бешенство, вспышки которого часты в Бразилии.