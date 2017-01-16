Британский музыкант Элтон Джон и американская певица Мэрайя Кэри выступили на свадьбе внучки совладельца московского аэропорта Домодедово Валерия Когана, сообщает Life.ru.
По данным издания, на роскошную церемонию, которая состоялась в столице Великобритании Лондоне, прилетели российские и мировые звезды. Как пишет Life.ru, среди них были испанский актер Антонио Бандерас, российские артисты Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная певица Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссер Никита Михалков.
Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где живет и учится внучка бизнесмена, передает newsru.com
Свадьбу играли в отеле The Landmark London. Сэр Элтон Джон, который, по сведениям западных СМИ, не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро, исполнил для молодоженов 12 композиций. Невесту тронуло его выступление - она расплакалась на плече у жениха. Кэри выступала около часа, исполнив в том числе свой хит "We Belong Together".
Пока звезды выступали, гостей угощали изысканными блюдами: тартаром из желтоперого тунца, ризотто из диких грибов и эстрагона, морским окунем с молодым шпинатом и соусом из икры осетра, жареной куриной грудкой с кукурузой под трюфельным соусом.
Два года назад Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние составляло 2,5 миллиарда долларов.
Комментарии
- СМИ: Би-би-си допускает, что утечку серии "Шерлока" организовали намеренно
- Умер актер из сериалов "Напряги извилины" и "Ангелы Чарли"
- Лею решили не возвращать в "Звездные войны" с помощью графики
- Джонни Депп вновь свободен: восемь месяцев судебных тяжб позади
- Русфонд через суд пытается вернуть деньги Жанны Фриске
- В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"
- Финалистку "Мисс Италия-2007" облили кислотой
- "Бибер в бальном платье": "Уродливая" принцесса "Диснея" возмутила интернет
- Вышел трейлер первого украинского фэнтези
- Питт и Джоли наняли частного судью для процесса о разводе
- Небесная красота: северное сияние сняли с самолета. ВИДЕО
- Состояние восьми мультимиллиардеров больше накоплений половины человечества
- В Киеве забросали коктейлями Молотова храм
- "Бойня за янтарь": в Житомирской области Украины произошла перестрелка
- СМИ: Элтон Джон и Мэрайя Кэри спели на свадьбе внучки совладельца Домодедово
- В Екатеринбурге мать обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей
- СМИ: в Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
- Малахов угодил в центр скандала с детьми в Кремле
- Одессу признали самым дорогим городом Украины
- Из Чернобыльской зоны пытались вывезти металлолом
- На Урале ребенка нашли мертвым после просмотра мультфильмов
- Мужчина и его дочь месяц дрейфовали на сломанной яхте в открытом море
- В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"
- Вместо Центра для детей и молодежи в столице нашли подпольный цех
- В Екатеринбурге мать обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул