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СМИ: Элтон Джон и Мэрайя Кэри спели на свадьбе внучки совладельца Домодедово
// фото: L!FE
15:31, 16 Jan 2017
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Британский музыкант Элтон Джон и американская певица Мэрайя Кэри выступили на свадьбе внучки совладельца московского аэропорта Домодедово Валерия Когана, сообщает Life.ru.

По данным издания, на роскошную церемонию, которая состоялась в столице Великобритании Лондоне, прилетели российские и мировые звезды. Как пишет Life.ru, среди них были испанский актер Антонио Бандерас, российские артисты Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная певица Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссер Никита Михалков.

Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где живет и учится внучка бизнесмена, передает newsru.com

Свадьбу играли в отеле The Landmark London. Сэр Элтон Джон, который, по сведениям западных СМИ, не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро, исполнил для молодоженов 12 композиций. Невесту тронуло его выступление - она расплакалась на плече у жениха. Кэри выступала около часа, исполнив в том числе свой хит "We Belong Together".

Пока звезды выступали, гостей угощали изысканными блюдами: тартаром из желтоперого тунца, ризотто из диких грибов и эстрагона, морским окунем с молодым шпинатом и соусом из икры осетра, жареной куриной грудкой с кукурузой под трюфельным соусом.

Два года назад Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние составляло 2,5 миллиарда долларов.




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