"Бойня за янтарь": в Житомирской области Украины произошла перестрелка

Полиция Житомирской области Украины устанавливает обстоятельства потасовки, произошедшей на центральной площади города Олевска. Там с применением огнестрельного оружия выясняли отношения местные жители и приезжие из Львовской области. В итоге один человек погиб, шестеро получили ранения. По одной из версий, к конфликту причастна "янтарная мафия".

Информация о драке поступила в полицию 16 января около 1:00. В побоище приняли участие несколько десятков мужчин, сообщает официальный сайт областного ГУ НП. По предварительной информации, конфликт возник "как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины".

Огнестрельные ранения получили семь человек: четверо пострадавших являются жителями Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. В настоящее время уже установлены личности некоторых участников конфликта.

Некоторые подробности случившегося приводит в Facebook депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук.

"Картина поражает дерзостью: около 12:00 ночи в центр Олевска приехали не менее трех автомобилей, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности, вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки", - написал народный избранник.

По его словам, "кто-то из приезжих бросил в толпу гранату". Николайчук также утверждает, что не все раненые обратились за квалифицированной помощью - некоторые "разбежались и занимаются самолечением".

Под усиленной охраной находится Олевская районная больница, которая принимает тяжелораненых. Десятки возмущенных мужчин собрались поблизости, чтобы помочь своим товарищам, пострадавшим в перестрелке. На территории больницы лично находится начальник олевского райотдела полиции и главный прокурор. Медперсонал напуган, поскольку на территории больницы видели людей с автоматами, а среди раненых есть двое приезжих с "жуткими наколками", пишет "Журнал Житомира".

Жители Олевска готовят акции протеста. По одной из версий, стрельба связана с криминальным переделом рынка янтаря, передает newsru.com.

"Утром в 11:00 часов люди собираются на месте расстрела, чтобы привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты, - добавил депутат Александр Николайчук. - И никто не сомневается, что отдельные высокопоставленные чиновники из Нацполиции, прокуратуры, Службы безопасности координируют их деятельность, чтобы в страхе держать Полесский регион! Следует президенту наводить порядок, иначе в Украине откроется еще один "янтарный" фронт!"



