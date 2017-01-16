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Состояние восьми мультимиллиардеров больше накоплений половины человечества
// фото: IK-MUSIC
15:45, 16 Jan 2017
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Восемь самых богатых людей планеты владеют около 400 млрд евро, тогда как в распоряжении 3,6 млрд беднейших людей мира - 384 млрд евро. Об этом сообщается в докладе Oxfam, опубликованном к открытию экономического форума в Давосе.

Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс; его состояние, согласно данным Forbes, оценивается в 75 млрд долларов. Другие члены "великолепной восьмерки": испанский бизнесмен, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега (67 млрд), инвестор Уоррен Баффет (60,8 млрд), мексиканский предприниматель Карлос Слим (50 млрд), создатель Amazon Джефф Безос (45,2 млрд), создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (44,6 млрд), сооснователь Oracle Ларри Элисон (43,6 млрд), а также медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 млрд).

В прошлогоднем докладе сообщалось, что собственность беднейших 3,6 млрд человек примерно равна совокупному состоянию 62 богачей. Информация поменялась в основном за счет новых данных из Индии и Китая.

Oxfam призывает мировых лидеров перейти от пустых разговоров вокруг проблемы и начать делать реальные шаги для преодоления этой угрожающей тенденции, сообщает newsru.com. В организации прогнозируют, что в случае дальнейшего промедления в мире будет расти недовольство неравенством, что, в свою очередь, приведет к еще более кардинальным политическим изменениям.

"Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день", - заявила исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима, которая будет участвовать в работе Всемирного экономического форума в Давосе. По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществе.

Целями Oxfam являются защита прав человека, помощь беднейшим слоям населения, борьба с несправедливостью, установление справедливых правил международной торговли, а также ограничение и сокращение торговли оружием.




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