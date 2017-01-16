В отношении премьера Канады начато расследование

Комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Мэри Доусон начала расследование в отношении премьер-министра страны Джастина Трюдо.

По данным телеканал CTV, поводом к расследованию послужила информация о том, что во время новогодних каникул Трюдо и члены его семьи воспользовались частным вертолетом принца Карима Ага Хана IV - духовного лидера мусульманской общины исмаилитов-низаритов. На этом вертолете они добрались из Нассау (Багамские острова) до принадлежащего принцу острова, расположенного в Карибском море, где и провели каникулы. В поездке премьера также сопровождали несколько членов правящей Либеральной партии. Принц Карим Ага Хан IV - давний друг семьи Трюдо.

CTV сообщил, что Доусон уже поставила в известность одного из членов оппозиционной Консервативной партии, что Трюдо мог нарушить ряд положений федерального этического кодекса. В частности, госслужащим запрещается пользоваться частными воздушно-транспортными средствами для передвижения. Исключение могут составить только "исключительные обстоятельства, связанные с исполнением обязанностей премьер-министра", и только с разрешения комиссара по вопросам конфликта интересов и этики.

Трюдо, который сейчас находится в рабочей поездке по стране, уже заявил, что готов ответить на все вопросы комиссара Доусон. Какие последствия могут ожидать премьера по итогам расследования, не сообщается.

Комиссар по вопросам конфликта интересов и этики - это независимый чиновник канадского парламента, который следит за предотвращением конфликтов между общественными обязанностями и частными интересами избранных и назначенных чиновников, являющихся членами парламента, сообщает ТАСС.