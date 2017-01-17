Apple заявляет, что лайнер EgyptAir разбился не из-за iPhone

Компания Apple заявила, что доказательств влияния iPhone на крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем нет.

Ранее французская газета Parisien со ссылкой на следователей написала, что крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за перегревшихся и воспламенившихся электронных гаджетов в кабине пилотов. По данным газеты, следователи обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой IPhone 6S, iPad mini 4. Позднее источник в Министерстве авиации Египта сообщил египетскому новостному порталу "Бавабат Ньюз", что эта версия — попытка французской стороны уйти от ответственности за трагедию.

В Apple РИА Новости заявили, что следователи не обращались в компанию, и доказательств причастности продуктов производителя к трагедии нет.

"В Apple не было обращений со стороны служб, расследующих этот трагический инцидент. Это свидетельствует о том, что у них нет основания полагать, что наши продукты каким-либо образом имеют отношение к случившемуся. Мы не видели отчет, при этом нет никаких доказательств того, что продукты Apple каким-либо образом вовлечены в ситуацию", – сказали РИА Новости в Apple.

"Если у следствия возникнут вопросы к нам, мы, конечно, окажем необходимое содействие, насколько это возможно. Мы с особой тщательностью тестируем наши продукты для уверенности в том, что они соответствуют международным стандартам безопасности или превосходят их", — добавили в компании.