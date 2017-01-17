В Петербурге из 200-летних статуй посыпались монеты и записки

В Петербурге проходит операция по демонтажу легендарных крылатых львов – грифонов на Банковском мосту, которые не покидали это место 200 лет. Они отправляются на реставрацию.

13 января были демонтированы и отправлены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, а 16 января начался непосредственно демонтаж самих скульптур. Расчетный вес каждой скульптуры – 1,6 тонны. В городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры говорят, что скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии и крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение.

Там заверяют, что приступают к этим работам "с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы", передает РИА Новости.

Первые сюрпризы не заставили себя ждать. Уже после демонтажа первого грифона в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, сообщает сайт НТВ.Ru. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления.

А вот монеты и записки оказались современными, ведь с этими грифонами связаны сразу несколько городских легенд и примет. Например, в некоторых записках крылатых львов на Банковском мосту девушки просят послать им "богатых женихов".

Кроме того, у мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла горожане и гости города нередко просят финансового благополучия. А задобрить грифонов можно, положив им под лапу монету, передает Вести.ру.