Либеральная партия хочет отставки президента Игоря Додона

Либеральная партия хочет в ходе референдума отправить в отставку президента Игоря Додона. Как настаивает председатель ЛП Михай Гимпу, глава государства нарушил Конституцию, когда поздравил с победой на выборах нового приднестровского лидера Вадима Красносельского.

"Это противоречит Конституции. Мы, депутаты фракции Либеральной партии начнем процедуру отстранения от должности и организации референдума. Надеюсь, что коллеги по парламенту поддержат нашу инициативу. Если мы не остановим подобную деятельность нынешнего президента, ситуация может усугубиться. Мы не можем допустить, чтобы президент, которого избрали граждане Молдовы, продвигал интересы России", сказал председатель ЛП Михай Гимпу.

Чтобы зарегистрировать инициативу в канцелярии парламента, либералы должны собрать 34 подписи депутатов, отмечает Publika TV. Фракция самой ЛП насчитывает 13 мандатов. По словам Гимпу, переговоры с парламентским большинством, в котором состоят либералы, пока не начались, но в ЛП надеются, что инициатива получит нужную поддержку.

Пресс-секретарь президента Ион Чебан на своей странице в фейсбуке отметил электоральный характер заявлений Михая Гимпу.

"Мы считаем, что это попытка реабилитировать низкий политический рейтинг, до которого скатилась в последние годы партия, действуя наперекор ожиданиям граждан и собственных избирателей. Что касается инициативы об организации республиканского референдума по вопросу о снятии Игоря Додона с должности президента, то отвечаем Гимпу и всем из действующего правления: Игорь Додон всегда готов предстать перед политическим судом граждан".

По словам представителей Демократической партии, они ждут, что либералы представят правящей коалиции аргументы, которые стали основанием для этой инициативы. В случае наличия подтвержденных признаков вероятного нарушения Основного закона, ДПМ допускает возможность обращения в Конституционный суд.