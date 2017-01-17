Двое жителей Харькова похитили женщину ради машины ВАЗ-2108

В Харькове двое мужчин похитили женщину. Об этом сообщает Патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook.

"Двое неизвестных мужчин несколько раз ударили женщину, затащили ее в автомобиль Opel и скрылись в неизвестном направлении. Это произошло на улице Виноградной", – рассказали правоохранители.

Ориентировки на авто передали всем экипажам города. Через некоторое время полицейские заметили авто и заблокировали ему выезд из Харькова, передает korrespondent.net

"В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную испуганную женщину, похожую по описанию на пропавшую. Она имела телесные повреждения. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Подозреваемых доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия", – добавили в пресс-службе полиции.

По предварительной информации полицейских, злоумышленники похитили женщину с целью получить выкуп от ее мужа – автомобиль ВАЗ-2108.