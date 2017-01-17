Саудовские женщины требуют отменить закон о власти мужчины

Пользователи Twitter поддержали кампанию по отмене закона о власти мужчины над женщиной в Саудовской Аравии, сообщает агентство Sputnik Arabic.

Пользователи сети распространяют хэштег zа английском #IamMyOwnGuardian ("Я сама себе опекун") и на арабском "Саудовские женщины требуют отмены закона 192".

В Саудовский Аравии законодательство закрепляет за мужчиной роль "опекуна" над женщиной. Без его согласия женщина не может водить машину, снять квартиру, выехать за рубеж или начать судебный процесс, передает РИА Новости.

Пять лет назад в стране стартовала кампания за отмену закона. В конце прошлого года петиция с требованием признать женщину старше 21 года "самостоятельной личностью" набрала более 14 тысяч подписей. Власти королевства, однако, подобные инициативы игнорируют.