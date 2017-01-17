Пользователи Twitter поддержали кампанию по отмене закона о власти мужчины над женщиной в Саудовской Аравии, сообщает агентство Sputnik Arabic.
Пользователи сети распространяют хэштег zа английском #IamMyOwnGuardian ("Я сама себе опекун") и на арабском "Саудовские женщины требуют отмены закона 192".
В Саудовский Аравии законодательство закрепляет за мужчиной роль "опекуна" над женщиной. Без его согласия женщина не может водить машину, снять квартиру, выехать за рубеж или начать судебный процесс, передает РИА Новости.
Пять лет назад в стране стартовала кампания за отмену закона. В конце прошлого года петиция с требованием признать женщину старше 21 года "самостоятельной личностью" набрала более 14 тысяч подписей. Власти королевства, однако, подобные инициативы игнорируют.
Комментарии
- Директор школы и учителей подозреваются в изнасиловании до полусмерти 12-летней индианки
- Кому баночку смога? - воздух из Пекина поступил в продажу за четыре доллара
- Мужчина пытался скрыть убийство жены, обновляя ее "Фейсбук"
- Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож
- 105-летняя бабушка помнит по именам полсотни своих внуков
- Австрийский подросток построил во дворе дома горнолыжный курорт. ВИДЕО
- 50 китайских фабрик выпускали отраву под видом соусов всемирно известных брендов
- Названа стоимость самого дорогого дома России
- Американку уволили из школы за троллинг учащихся
- Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону
- Директор школы и учителей подозреваются в изнасиловании до полусмерти 12-летней индианки
- Кому баночку смога? - воздух из Пекина поступил в продажу за четыре доллара
- Мужчина пытался скрыть убийство жены, обновляя ее "Фейсбук"
- Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож
- Для арестованного лидера прокурдской партии в Турции потребовали 142 года тюрьмы
- Парень выбежал голым из такси, в котором его изнасиловали
- Заявления Додона и Путина после встречи в Москве. ВИДЕО
- Мертвое тело 23-летнего парня нашли на пороге его собственного дома
- Прокуроры проводят более 35 обысков в туристических компаниях
- Почему любители кофе живут дольше
- На Урале ребенка нашли мертвым после просмотра мультфильмов
- Мужчина и его дочь месяц дрейфовали на сломанной яхте в открытом море
- В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"
- Вместо Центра для детей и молодежи в столице нашли подпольный цех
- В Екатеринбурге мать обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул