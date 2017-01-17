Лучшие молдавские деятели искусства получили награды от Министерства культуры

Лучших молдавских деятелей искусства наградили на мероприятии, организованном Министерством культуры. Лауреаты получили 11 премий в области литературы, театра и хореографии. За свой вклад в развитие отечественной культуры они получили по десять тысяч леев.

Церемонию награждение открыл народный ансамбль "Фольклор" под руководством Петра Нямцу.

В области театрального искусства премию получил режиссер Александру Козуб за постановку "Каса маре" по произведению Иона Друцэ.



Литературный критик Михай Чимпой и писатель Юлиан Филип получили премии в области литературы. Первый - за "Словарь литературной теории и критики", второй - за книгу "Орех Ньютона".

Посольство Румынии в Кишиневе наградили за вклад в сохранение национальной культуры - реставрацию Органного зала, театра имени Богдана Петричейку Хаждеу и Национального художественного музея Молдовы.

По словам министра культуры Моники Бабук, ведомство и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто вносит свой вклад в развитие национальной культуры.

Церемония награждения в области культуры прошла в третий раз.