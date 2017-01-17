Росссийские ученые установили причину депрессии

Ген, ответственный за развитие депрессии, обнаружили сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

Как сообщает ТАСС изучив материалы голландских коллег, российским «ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии», сообщили агентству в институте.

Как отмечают специалисты, вклад генотипа человека в развитие этой болезни почти такой же, как у шизофрении.

Однако если уже было обнаружено несколько десятков генов, отвечающих за развитие этого психического заболевания, ранее генетиками не было обнаружено ни одного гена, контролирующего состоянии депрессии.