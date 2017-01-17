Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков пропавшего в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysian Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Поиски было решено остановить после того, как была обследована территория площадью 120 тыс. км к западу от Австралии, где, как предполагается, разбился самолет. Место падения пропавшего лайнера обнаружить не удалось.
20 декабря эксперты, занимающиеся поиском MH370, рекомендовали расширить поисковую зону на дополнительные 25 тыс. км. По их мнению, лайнер находится к северу от зоны, которую обследовали в последние месяцы, сообщает BBC.
Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
Как предполагается, самолет разбился в южной части Индийского океана. В разных частях океана были найдены обломки авиалайнера.
Осмотрев обнаруженные обломки, эксперты австралийского бюро безопасности на транспорте пришли к выводу, что перед падением самолет вошел в крутое пике. Тем не менее, причина катастрофы до сих пор неясна.
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Би-би-си, Сеул