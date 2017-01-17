Парень выбежал голым из такси, в котором его изнасиловали

Полицейские задержали в Москве частного таксиста, который подозревается в изнасиловании 22-летнего молодого человека. Парню удалось вырваться из квартиры насильника и сбежать прямо голышом.

Инцидент произошёл в ночь на Старый Новый год на северо-западе столицы. 22-летний житель столицы, отметив праздник, возвращался домой. Молодой человек поймал такси возле метро "Планерная". Однако "бомбила", вместо указанного клиентом адреса, привёз его к себе на квартиру на улицу Свободы.

Таксист завёл подвыпившего молодого человека к себе в гости. Однако выбраться из квартиры он смог лишь через четыре часа, сбежав прямо голышом, пишет Life.ru.

Как стало известно Лайфу, 22-летнего Алексея Н. изнасиловали и ограбили, после чего удерживали в квартире силой с 11 часов вечера до трёх часов ночи.

В распоряжении Лайфа оказалось видео спасения потерпевшего от насильника. На кадрах видно, как молодой человек убегает из злосчастного дома, будучи полностью обнажённым.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний таксист-частник Самир А., а также его приятель. Последний проходит по делу пока как свидетель.

Известно также, что преступник после изнасилования ограбил свою жертву. Он забрал у потерпевшего деньги, золотую цепочку и кольцо, часы и мобильный телефон.