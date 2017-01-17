Умер последний побывавший на Луне астронавт

Астронавт Юджин Сернан (Eugene Cernan), последний из высаживавшихся на Луну, умер на 83-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте НАСА.

По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи. Причина смерти не называется.

Капитан ВМФ США Юджин Сернан летал в космос трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля «Джемини-9А», в 1969-м — как пилот «Аполлон-10», а в 1972 году он командовал миссией «Аполлон-17».

Сернан побывал на Луне и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос, отмечает "Лента.Ру".

Карьеру астронавта Сернан завершил после того, как в декабре 1972 принял участие в последней высадке на Луну.

В июле 1976 года Сернан уволился из ВМФ после 20-летней службы и закончил свою работу в НАСА. После этого он был телевизионным комментатором во время трансляций полетов космических шаттлов.

Программа пилотируемых космических полетов «Аполлон» была создана для первой пилотируемой высадки на Луну. С 1968 по 1975 годы было отправлено 15 космических кораблей с экипажами (в общей сложности 38 астронавтов). В рамках проекта удалось совершить шесть удачных высадок человека на поверхность спутника Земли.

2 февраля 2016 года в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) умер 85-летний Эдгар Митчелл — шестой астронавт, побывавший на Луне (1971 год).