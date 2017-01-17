Ученые предупредили о вымирании умных людей

В будущем в мире может стать намного меньше людей, предрасположенных к учебе. Такие опасения высказала группа ученых из исландской компании deCODE, которая занималась исследованием генов, связанных с получением образования, сообщает The Guardian.

Ученые рассмотрели данные более ста тысяч жителей Исландии, собранные с 1910 по 1975 год. Выяснилось, что за 65 лет доля генов, связанных со способностью людей к длительному обучению, снизилась.

По мысли исследователей, причина кроется в том, что люди, ориентированные на развитие своих умственных способностей, менее предрасположены к продолжению рода. Умные люди, то есть те, кто склонен получать образование, в среднем имеют на 6% меньше детей, выяснили ученые, пишет ridus.ru.

Этот эффект пока проявляется незначительно: за десятилетие IQ исландцев упал в среднем на 0,04 балла, отмечают ученые. Однако если учесть все гены, которые ответственны за обучение человека, то эта цифра может вырасти до 0,3 баллов за десятилетие. Если же выявленная тенденция будет сохраняться на протяжении веков, то последствия могут быть очень серьезные, опасаются ученые.

«Кумулятивный эффект с течением времени будет иметь огромное влияние на генетическую предрасположенность к уровню образования, и, если появится что-то, что будет этому противодействовать, это может иметь огромное влияние на уровень образования в нашем обществе», — подчеркнул Кари Стефанссон.

Коллеги ученого из других стран также отмечают, что окончательные выводы об этой эволюционной тенденции следует делать лишь после смены не одного поколения людей. При этом на желание и способность интеллектуалов иметь семью и детей влияет не только генетика, подчеркивают ученые.

«Уровень образования, а также то, когда и сколько детей мы заводим, во многом зависит от общества и экологии», — приводит издание слова профессора социологии Оксфордского университета Мелинды Миллс. По ее словам, последние два фактора предопределяют генетический эффект. Например, с 1910 года возможность получения образования распространилось на многие категории населения.

Предсказать будущие тенденции сложно потому, что никто не знает, какие изменения произойдут в будущем на уровне культуры и общества, считает экономист Гарвардского университета Джонатан Бошмамп. Ученый также полагает, что генетическое влияние на образование людей крайне мало.