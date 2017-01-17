Какой положительный эффект оказывает гипертония для стариков

Высокое артериальное давление в преклонном возрасте является фактором снижения риска развития слабоумия. К такому выводу пришли исследователи из университета Калифорнии, сообщает «EurekAlert!» со ссылкой на научный журнал, посвященный возрастным болезням.

Речь идет о развитии деменции после 90 лет. У гипертоников, особенно, если повышенное давление дало о себе знать лишь после 80 лет, риск развития слабоумия намного меньше, полагают ученые. Такое мнение они выразили после исследований среди 559 человек, которым было больше 90 лет. За время обследований у 40% из них (224 человек) было диагностировано слабоумие, пишет Ridus.ru.

Среди тех, кто в 80−89 лет стал гипертоником, число страдающих слабоумием оказалось меньше на 42%. Еще меньше, на 63%, риск развития слабоумия оказался для тех испытуемых, у кого артериальная гипертензия была зарегистрирована после 90 лет.

По ее словам, аналогичные результаты показали более ранние исследования, в которых ученые выявляли связь массы тела с риском развития деменции, известной в народе как «старческий маразм». Эта работа велась в 2008 и 2009 годах, тогда ученым удалось доказать связь между лишним весом испытуемых и сниженным рисков развития слабоумия.

Объясняя причины выявленных взаимосвязей, ученые отметили тот факт, что высокое артериальное давление способно поддерживать интенсивный кровоток в головном мозге на необходимом уровне. Это и является фактором снижения риска развития деменции. Связь с массой тела заключается в том, что повышенное давление как правило встречается у людей с избыточным весом.