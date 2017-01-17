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Нападение в Стамбуле: арестованный узбек признал свою вину
В турецких СМИ появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице // фото: AFP
12:43, 17 Jan 2017
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Мужчина, напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, является гражданином Узбекистана и проходил подготовку в Афганистане, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин. По его словам, подозреваемый признал свою вину.

Отпечатки пальцев Абдулкадира Машарипова совпадают с теми, которые были обнаружены на месте атаки, добавил Шахин. Он также сообщил, что Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года. Вместе с ним были арестованы гражданин Ирака и три женщины. Всего по делу о нападении на ночной клуб Reina задержаны 50 человек, передает ВВС.

Ранее сегодня стало известно, что турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Тогда вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди 39 погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран. ИГ заявила, что это месть Турции за действия в Сирии.

По словам стамбульского губернатора, нет никаких сомнений в том, что за нападением на клуб Reina стоит именно "Исламское государство"




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