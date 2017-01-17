Изобретена батарея с встроенным "огнетушителем"

Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем". Огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается.

Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат. Во время тестов возгорание было потушено за 0,4 секунды.

Литиево-ионные батареи используются во многих устройствах и известны тем, что легко воспламеняются, отмечает ВВС. Предыдущие попытки встроить трифенилфосфат в батарею были неудачными, он отрицательно влиял на рабочие свойства батареи.

Литиево-ионные батареи особенно подвержены возгоранию. Причиной может быть или слишком быстрая зарядка батареи или крошечная ошибка в сборке батареи.

В феврале 2016 года Национальный совет по безопасности на транспорте США выпустил предупреждение о перевозке таких батарей в самолетах, так как они могут стать "источником возгорания".