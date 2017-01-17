Как сообщила во вторник старший помощник прокурора области Валентина Кручинина, Ленинским районным судом города Иваново удовлетворены исковые требования прокуратуры о разрешении на медицинское вмешательство без согласия законного представителя.

В гематологическое отделение для детей Ивановской областной клинической больницы 12 января поступила девочка с диагнозом "анемия тяжелая неопределенного генеза". Консилиумом врачей больницы было принято решение о срочном переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям, но отец девочки отказался от этого из-за религиозных убеждений.

Доктора больницы обратились в прокуратуру, которая направила 13 января иск в суд. Заявление было полностью удовлетворено. В настоящее время девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает Вести.ру.