Американец лишился семи зубов из-за электронной сигареты

Житель американского штата Айдахо Эндрю Холл лишился семи зубов в результате того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета. Кроме того, мужчина получил серьезные ожоги лица. Пострадавший опубликовал у себя в "Фейсбуке" жуткие фотографии полученных травм.

Судя по размещенным в соцсети снимкам, американец курил в ванной. Взрыв бал настолько мощный, что в комнате треснула раковина, а на потолке возникли следы сажи.

Холл советует всем пользователям электронных сигарет подумать дважды, прежде чем пользоваться новомодным девайсом, пишет Вести.ру.

"Я пользовался этим устройством около года, и уверяю вас, не делал ничего, что противоречило инструкции. Я лишился семи зубов, получил ожоги второй степени, поранил губы и внутреннюю полость рта", — написал житель Айдахо.

"Я знаю, что такими устройствами пользуются те, кто хотят бросить курить, и это здорово. Но имейте в виду, что часто эти штуки могут взорваться без предупреждения", — подытожил американец.

В настоящий момент Холл находится в больнице.