РПЦ разрешила священникам владеть "непредосудительным бизнесом"

В РПЦ разработан проект документа, в котором разъясняется, какие профессии совместимы, а какие несовместимы со священством.

В частности, предлагается запретить священникам участвовать в управлении бизнесом. При этом в документе говорится, что «клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом непредосудительного бизнеса», если дело передано в доверительное управление.

«Каноны осуждают не само предпринимательство как таковое, а совмещение этого рода занятий с духовным служением клирика в ущерб последнему», — отмечают в РПЦ.

Авторы документа подчеркивают, что частный бизнес необходимо отличать от хозяйственной деятельности РПЦ. «В этом случае речь не идет о прямом участии клириков в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли ради личного обогащения, а о приумножении приходского или монастырского имущества для общей пользы всей церкви», — говорится в документе.

РПЦ считает недопустимой для священников военную и любую другую службу, которая требует ношения оружия, а также государственную службу. Кроме того, священники не должны быть врачами, актерами, танцорами, профессиональными спортсменами, работниками казино и баров.

Проект документа о допустимых и недопустимых профессиях для священников направлен в епархии РПЦ для получения отзывов, передает meduza.io.

РПЦ получает многомиллиардные субсидии из бюджета, а также ведет коммерческую деятельность. В частности, художественно-производственное предприятие «Софрино» выпускает свечи, иконы, церковную мебель. В Москве церкви принадлежит гостиница «Даниловская». РПЦ также занимается сдачей помещений в аренду и торговлей ювелирными изделиями.