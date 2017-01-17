На празднике в День Мартина Лютера Кинга в мемориальном парке в Майами открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.
Полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них оружие. Мотивы преступников неизвестны. Полицейские не вступали в перестрелку с подозреваемыми, передает meduza.io.
Парк был закрыт, из него эвакуировали всех людей.
День Мартина Лютера Кинга — национальный праздник в США, его отмечают в третий понедельник января. Он посвящен борьбе за права афроамериканцев.
Закон о праздновании Дня Мартина Лютера Кинга действует с 1983 года. Первые предложения учредить такой праздник были выдвинуты сразу после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.
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ОВЕН
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Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
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День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул