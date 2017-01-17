В Майами открыли стрельбу на празднике в День Мартина Лютера Кинга

На празднике в День Мартина Лютера Кинга в мемориальном парке в Майами открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.

Полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них оружие. Мотивы преступников неизвестны. Полицейские не вступали в перестрелку с подозреваемыми, передает meduza.io.



Парк был закрыт, из него эвакуировали всех людей.

День Мартина Лютера Кинга — национальный праздник в США, его отмечают в третий понедельник января. Он посвящен борьбе за права афроамериканцев.

Закон о праздновании Дня Мартина Лютера Кинга действует с 1983 года. Первые предложения учредить такой праздник были выдвинуты сразу после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.