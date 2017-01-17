ЕСПЧ признал незаконным запрет американцам усыновлять детей из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Москва нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещая иностранцам усыновлять российских детей, говорится в пресс-релизе суда.

По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить каждому истцу по 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба и по 600 долларов США на покрытие судебных издержек, передает РИА Новости.

Иски против России подали 45 граждан США и 27 детей из России. Американские пары, обратившиеся в суд, находились на последних этапах процедуры усыновления. Истцы утверждают, что запрет на усыновление нарушает статьи о запрещении дискриминации и о праве на уважение семейной жизни. Суд единогласно постановил, что "закон Димы Яковлева" противоречит нормам конвенции.

Этот закон действует в России с 1 января 2013 года. Документ был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России.

Нормативный акт получил название по имени двухлетнего мальчика Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.